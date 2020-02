Lionel Messi sigue escribiendo la historia. El argentino recibió este lunes el premio Laurens 2020, considerado el "Oscar del deporte".

En una ceremonia desarrolló en Berlín (Alemania), Messi se transformó en el primer futbolista en conseguirlo. El mismo lo comparte con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, ya que obtuvieron la misma cantidad de votos.

El rosarino no estuvo presente en la gala, pero envió un video agradeciendo la distinción.

“Pido perdón por no haber podido estar presente. Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo”, dijo Messi.

“Es un placer enorme ser parte de esta entrega. Quiero agradecer a mis compañeros, mi familia; a la gente que me sigue, que gracias a ellos son estos reconocimientos a nivel individual. Quiero mandarles un abrazo grande a todos y ojalá podamos vernos en algún momento”, expresó en el final de su mensaje.

El atacante sigue batiendo records: en el 2019 ganó el Balón de Oro, el premio The Best, la Bota de Oro, Pichichi, MVP de la Liga, premio al Mejor Constructor de Juego, FIFA FIFPro World11.