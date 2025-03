Este domingo, los Pumas 7s volvieron a hacer historia al conquistar su tercer título consecutivo en el Circuito Mundial 2024/25, al derrotar a Francia 12-7 en la final del Seven de Hong Kong. En un partido muy disputado, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora demostró su jerarquía y carácter, especialmente en la segunda mitad, luego de un primer tiempo sin goles, donde las defensas dominaron.

La final comenzó con una gran resistencia del equipo francés, que anuló los ataques argentinos durante los primeros siete minutos. A pesar de algunas imprecisiones en los pases y decisiones, los Pumas 7s se mantuvieron firmes en defensa. En el inicio del segundo tiempo, la clave fue una jugada determinante: tras recibir la salida, los argentinos aprovecharon una superioridad numérica por amonestación a Mateo Garcia de Francia. En esos dos minutos de ventaja, Santiago Álvarez marcó el primer try, y poco después, Marcos Moneta se escapó para anotar otro try, sellando el triunfo y su sexto try del certamen, que le valió ser nombrado MVP de la final.

Con este título, los Pumas 7s no solo lograron su tercer campeonato consecutivo, sino que además se posicionan al frente de la clasificación general con 88 puntos, 12 por encima de Fiji. Ahora, los argentinos deberán defender su primer lugar en el próximo Seven de Singapur, la última instancia antes del cierre de la temporada, que culminará en los Angeles con la disputa del título mundial en mayo.

El Seven de Hong Kong, escenario emblemático del rugby mundial desde 1976, marcó un hito en la historia de la disciplina para los argentinos, que solo habían logrado un subcampeonato en 2004 antes de esta racha de victorias. Con el cambio de sede a la moderna Kai Tak Sports Park, el equipo de Gómez Cora vivió su consagración más importante en este torneo, donde la magia del rugby argentino sigue en auge.