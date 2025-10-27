Histórico fallo de AFA: Gimnasia de Jujuy pierde el partido por amenazas al árbitro

El escándalo se remonta al pasado 19 de octubre en el estadio “23 de Agosto”, cuando se disputaba el partido de ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El encuentro, que había sido suspendido hace ocho días, se detuvo al término del primer tiempo, momento en que Gimnasia ganaba 1-0. La suspensión se debió a las amenazas que el árbitro Lucas Comesaña recibió por parte de dirigentes locales durante el descanso.

Tras analizar el informe presentado por Comesaña y los descargos de ambas instituciones, el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió su fallo. La resolución fue dura: dio por perdido el partido al conjunto local, y el resultado oficial quedó 3-0 a favor del “Aurinegro”. Este fallo ejemplar busca sentar precedente en el fútbol argentino, especialmente en instancias definitorias de ascensos.

Además de confirmar la pérdida del encuentro, tal como lo establece el artículo 15.1 del Código Disciplinario, la AFA aplicó una multa al club jujeño de 2.500 entradas (v.e.). Sumado a esto, se citó a declarar al presidente Walter Morales y al secretario Leandro Meyer por su presunta participación en los graves hechos denunciados.

Desde el “Lobo” se había solicitado la posibilidad de reanudar el encuentro para completar los 45 minutos restantes. Gimnasia alegaba que los incidentes habían sido malinterpretados e incluso ofrecía hacerse cargo de los gastos de su rival, Deportivo Madryn. No obstante, la AFA rechazó el pedido y confirmó la sanción. En su testimonio, Comesaña reafirmó que no existían condiciones de seguridad para continuar el juego, describiendo la situación como “un momento muy tenso, algo que no debería pasar nunca en el fútbol”.

Con esta determinación, Deportivo Madryn no solo se beneficia con el 3-0 reglamentario sino que llega con ventaja deportiva a la revancha, por mejor posición en la tabla. El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 2 de noviembre a las 16 horas en el estadio Abel Sastre.

Con el marcador adverso y la sanción confirmada, Gimnasia de Jujuy quedó al borde de la eliminación. Si el equipo pretende avanzar a semifinales, deberá ganar por cuatro goles de diferencia en la revancha.