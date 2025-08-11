Horror en el ring: dos boxeadores japoneses fallecen la misma noche por idéntico diagnóstico

El mundo del boxeo quedó conmocionado este sábado tras la muerte de dos boxeadores japoneses que compitieron en la misma velada. Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años y de la división local de peso ligero o peso pluma, sufrieron fuertes golpes durante sus peleas y fueron trasladados de urgencia a hospitales.

El diagnóstico fue idéntico y fatal: un hematoma subdural agudo. Sus fallecimientos ocurrieron con once horas y media de diferencia, sumiendo al deporte en un profundo dolor.

Shigetoshi Kotari: La primera pérdida

Kotari, quien ocupaba el quinto puesto en la división, combatió por el título superpluma del Pacífico Oriental, culminando su pelea de doce asaltos en un empate por decisión. Tras el combate, el pugilista perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital en Tokio, donde lamentablemente falleció el viernes a las 22:59 (hora local) luego de someterse a una craneotomía.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) expresó su pesar, despidiéndolo como "un guerrero en el ring" y "un luchador de espíritu" que se fue "demasiado pronto". Kotari era graduado de la Universidad Nihon y formaba parte del gimnasio de la ciudad de Sagamihara, conocido por tener entre sus filas al campeón mundial Junto Nakatani.

Hiromasa Urakawa: Una historia escalofriantemente similar

La historia de Urakawa es descrita como "escalofriantemente similar". Era el cuarto clasificado en la división y buscaba ganarse el derecho a pelear por el título japonés en un combate decisivo contra Yoji Sato. Tras una "feroz batalla", fue derribado en el octavo y último asalto, perdiendo por un knockout técnico. Aunque inicialmente se encontraba consciente mientras era trasladado en camilla a la enfermería, Urakawa perdió el conocimiento en el trayecto hacia un hospital de Tokio, adonde se le llevaba como medida de precaución. Allí, también se le diagnosticó un hematoma subdural agudo y se le realizó una craneotomía. Estuvo bajo observación hasta que falleció el sábado a las 22:30 (hora local).

Urakawa era un boxeador diestro de 1,78 metros de altura, oriundo del distrito de Katsushika, Tokio. Debutó profesionalmente en marzo de 2018 y se había destacado al ganar el título de novato del Año de Peso Ligero All-Japan en 2019. Esta era su tercera participación en el torneo japonés de retadores de peso ligero.

El impacto en la comunidad boxística

La OMB también lamentó profundamente el fallecimiento de Urakawa, destacando la "desgarradora noticia" que llega apenas unos días después de la muerte de Kotari, ambos por lesiones sufridas en la misma cartelera. Las condolencias se extendieron a las familias, amigos y a toda la comunidad del boxeo japonés, que enfrenta un momento de inmenso dolor y reflexión ante este doble y trágico suceso.