Hubmann/Schwander (Can-Am), fueron los dominadores

Con un terreno apropiado para que los UTV potencien su efectividad, los puestos de un podio virtual quedaron en poder de estos vehículos, con Ivo Martín/Matías Mercadal (Can-Am) y Diego Pereyra/Ricardo Mellid (Can-Am), en la 2da. y 3era ubicación, respectivamente.

Todas las clases

La competencia tuvo una demora de casi 1 hora y media para poder iniciar la actividad como consecuencia de la fuerte tormenta desatada en la noche de ayer que dañó las estaciones de radio que se emplean en este tipo de eventos. Una vez solucionado el inconveniente, todo se concretó con absoluta normalidad, con algo de viento pero con sol a pleno y una agradable temperatura.

Con relación a las demás clases que integran el parque del campeonato provincial, destacamos la tarea de Antonio Carrera/Juan Pablo Carrera (Peugeot 208 RC2S), quienes se alzaron con el triunfo dentro de la RC2N, división en la que está incluido. Por no alcanzar el mínimo reglamentario de unidades, no pudo sumar puntos en la novel RC2 Sport. Juan Manuel Marchetto/José Freire (Mitsubishi) y Martín Rein/Federico Molina (Mitsubishi), completaron el podio de la división de autos de producción.

En la Maxi Rally, Sebastián Halpern/Juan Pablo Monasterolo (Renault Clio MRT), se reencontraron con la victoria, imponiendo condiciones sobre Rafael Hervas/Edsel Bruno (VW Gol MRT) y Santiago Baldo/Pablo Márquez (Ford Fiesta MR).

Rubén Montoro/Ignacio Uez (VW Gol), no solo ganaron la exigente competencia, sino que además, festejaron por partida doble al consagrarse por anticipado como nuevos campeones de la clase A1.

Hernán Del Ré/Marina Del Re (Renault Sandero) y Jorge Céspedes/Gregorio Céspedes (VW Gol), completaron el sitial de privilegio.

El grupo N1 le permitió lucirse a Héctor Porzio/Luis Rodi (Ford Fiesta), quienes accedieron a la mejor ubicación, dejando a Facundo Talano/Julio Talano (Ford Ka), en el puesto de escolta y a Facundo Salgado Nash/Juan Salgado Nash (Fiat Palio), cerrando el podio.

Alexis Sangoy/Sofía Sabbatini (VW Gol), regresando a la actividad, concretaron una excelente tarea en la RC5 con una definición que debió esperar hasta el mismo final para ganar la pulseada a Juan Manuel González/Jorge Urquiza (Nissan March), mientras que Emanuel Ibarra/Luciano Chame (VW Gol), debió conformase con el 3er. puesto luego de terciar por el triunfo, galardón que no se le escapó en la RC5 Light, para terminar con un margen tranquilizador sobre Matías Álvarez/César Torres (Ford Ka) y Sebastián Salazar/Pablo Cid (VW Gol).

En el grupo N7 Ricardo Manzino/Juan Manzino (Fiat Palio), fueron los triunfadores dejando atrás a Osvaldo Pedrido/Matías Mainero (VW Gol) y a Walter Candioto/Tomás Mayorga (Fiat Siena).

En la copa Sénior reservada para pilotos, al podio lo conformaron Héctor Porzio, (1º); Eduardo Mutti (2º) y Raúl Racca (3º), en tanto que entre los navegantes Luis Rodi (1º); Julio Talano (2º) y Edsel Bruno (3º).

Próxima fecha

La próxima fecha, última de la temporada 2020/2021 se llevará a cabo en Villa del Totoral los días 18 al 19 de diciembre venideros.