Huracán derrotó por 2 a 1 a Corinthians de Brasil en el partido que disputaron esta noche, en el Arena Corinthians, por la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Los dos goles del triunfo del equipo argentino fueron convertidos por el delantero Leonardo Sequeira, mientras que para el “Timao” había empatado parcialmente el volante Raniele.

Con el triunfo, el “Globo” ocupa la primera posición del grupo, a la espera del partido entre Racing de Uruguay y América de Cali de Colombia, a disputarse esta noche. El equipo de Frank Darío Kudelka volverá a jugar el sábado 5 de abril, recibiendo a Aldosivi a las 18 horas, por la duodécima fecha del Torneo Apertura.

Los goles llegaron desde el principio del partido. A los cinco minutos, un córner rematado por el volante Leonardo Gil buscando el primer palo fue impactado de cabeza por el delantero Leonardo Sequeira, con un remate que ingresó por el poste contrario y se convirtió en el 1 a 0.

Seis minutos después, Corinthians tuvo un buen momento que coronaría con la igualdad. A los 11 minutos, un centro bajo del volante José Martínez fue impactado de primera por el atacante Yuri Alberto, aunque su remate fue desviado.

Un minuto más tarde, el local igualó las cosas. En el rebote de un córner a favor, el volante peruano André Carrillo puso un gran centro al segundo palo que fue cabeceado por el volante Raniele, con un remate que superó al arquero Hernán Galíndez y empató el partido.

El “Globo” volvió a llegar a los 24 minutos del primer tiempo, con un pase largo del “Colo” Gil que fue amortiguado con el pecho por Sequeira, para su posterior remate con efecto al segundo palo que se fue cerca del poste.

Tres minutos después, el equipo de Ramón Díaz volvió a atacar con la misma fórmula: un centro bajo de Carrillo volvió a ser rematado por Yuri Alberto, quien no pudo enganchar bien la pelota y remató desviado por el segundo palo.

Huracán volvió a ponerse en ventaja a los 36 minutos. Un centro del volante Emmanuel Ojeda fue desviado de manera defectuosa por el defensor Gustavo Henrique, que dejó la pelota cerca de donde estaba Sequeira. El centrodelantero controló con el pecho y remató seco de volea, con un tiro que entró por debajo del cuerpo del arquero Matheus Donelli.

La primera del segundo tiempo llegó a los 19 minutos. El delantero del Corinthians Memphis Depay controló la pelota por detrás de la mitad de la cancha y vio a Galíndez adelantado, por lo que quiso sorprenderlo con un remate lejano. La pelota iba cargada de potencia y se hubiera metido en el ángulo, de no ser por la intervención del arquero nacionalizado ecuatoriano.

En 27 minutos, el equipo de Kudelka tuvo una buena llegada por el lado izquierdo, con una combinación entre el volante Gabriel Alanís que concluyó en un remate bajo del lateral César Ibáñez, que fue detenido por Donelli.

Síntesis:

Estadio: Arena Corinthians.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; André Carrillo, Raniele, José Martínez; Ángel Romero, Yuri Alberto, Memphis Depay. DT: Ramón Díaz.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Walter Mazzantti, Emmanuel Ojeda, Gabriel Alanís; Leonardo Sequeira. DT: Frank Kudelka.

Goles en el primer tiempo: 5m. Leonardo Sequeira (H), 12m. Raniele (C), 36m. Leonardo Sequeira (H).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Talles Magno por Ángel Romero (C) y Giovane por José Martínez (C), 17m. André Ramalho por Gustavo Henrique (C), 26m. Breno Bidon por André Carrillo (C); 30m. Jonathan Cabral por Gabriel Alanís (H), 36m. Ramón Ábila por Leonardo Sequeira (H) e Igor Coronado por Félix Torres (C); 43m. Nicolás Goitea por Leonardo Gil (H) y Agustín Urzi por Walter Mazzantti (H).