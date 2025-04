Huracán le ganó a Central Córdoba por 2 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Madre de Ciudades, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2025.

La visita había comenzado en ventaja a los 31 minutos, con el gol del delantero Walter Mazzantti, pero el “Ferroviario” empató 10 minutos después con un tanto de penal del atacante Leonardo Heredia. Por la misma vía, el mediocampista Matko Miljevic consiguió el gol del triunfo en 13 minutos del complemento.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka alcanzó los 26 puntos y comparte el segundo puesto de la zona A con Argentinos Juniors, mientras que los de Omar De Felippe cayeron al octavo y último puesto de clasificación, con 18 unidades.

El primer acercamiento fue para el equipo local. En 14 minutos de la primera parte, el lateral Braian Cufré remató un tiro libre cercano al borde del área buscando el segundo palo con un remate bajo, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Hernán Galíndez.

El “Globo” llegó por primera vez un minuto después, con un remate desde el borde del área de Miljevic, que salió bajo y al palo derecho del guardameta Alan Aguerre, que desvió al córner.

Huracán se puso en ventaja cuando iban 31 minutos de la primera mitad. Un córner pateado por Miljevic fue prolongado al segundo palo por el defensor Fabio Pereyra para la solitaria aparición de Mazzantti, quien remató de volea y convirtió el 1-0.

Algunos minutos después, el conjunto santiagueño encontró un penal, por una mano del defensor Marco Pellegrino tras un córner, con el que igualó el resultado parcialmente. La pena máxima fue ejecutada por Leonardo Heredia, a los 41 minutos, con un efectivo remate bajo y cruzado.

Ya en el complemento, en 13 minutos, una nueva mano en el área generó un penal, pero esta vez en favor del equipo de Parque Patricios. Un remate potente de Miljevic cercano al área chica fue desviado con el brazo por el defensor Jonathan Galván para evitar el gol, por lo que se fue expulsado. El propio Miljevic se hizo cargo del penal, abriendo el pie derecho y sentenciando el triunfo.

En 36 minutos de la segunda parte, Miljevic cerraba una gran noche individual con un gol de volea desde el borde del área, pero su tanto no subiría al marcador por un milimétrico fuera de juego del delantero Ramón “Wanchope” Ábila en la jugada anterior.

Síntesis

Torneo Apertura 2025

Fecha 13

Central Córdoba 1-2 Huracán

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Pablo Dovalo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abaschia, Lautaro Rivero, Braian Cufré; José Florentín, Jonathan Galván; Matías Perello, Gastón Verón, Luis Angulo; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, César Ibáñez; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda; Walter Mazzantti, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Kudelka.

Goles en el primer tiempo: 31m. Walter Mazzantti (H); 41m. Leonardo Heredia (C).

Gol en el segundo tiempo: 13m. Matko Miljevic (H).

Incidencias en el segundo tiempo: 11m. Expulsado Jonathan Galván (C).

Cambio en el primer tiempo: 38m. Gabriel Alanís por Agustín Urzi (H).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Dylan Glaby por Matías Perello (C); 21m. Rodrigo Cabral por Walter Mazzantti (H) y Víctor Cantillo por Emmanuel Ojeda (H); 24m. Nicolás Quagliata por Braian Cufré (C), Nazareno Funez por Luis Angulo (C) y David Zalazar por Gastón Verón (C); 32m. Ramón Ábila por Leonardo Sequeira (H) y Tomás Guidara por Hernán De La Fuente (H); 45m. Favio Cabral por José Florentín (C).