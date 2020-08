Fue en mayo de 2019. Un dolor en el pecho y un infarto lo marginaron del fútbol. Estaba atajando en el arco de Porto, de Portugal, cuando el aviso de su cuerpo lo obligó a recuperarse, a descansar y a pensar en su futuro.

Un año después, Iker Casillas, considerado en una encuesta como el mejor arquero de la historia de Real Madrid, ganador de 19 títulos con el club merengue y campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, dio a conocer un comunicado , en el que explica los motivos de su alejamiento del deporte y de las sensaciones que esa decisión le provoca.

"Hoy es uno de los días más importantes y a la vez más difíciles de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós", expresa en el comienzo del comunicado. "Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y estoy seguro que pronto nos encontraremos de nuevo. Hoy dejo atrás esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a mantener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo y que seguro que echaré de menos. Y allí también os dejaré a vosotros, mis fieles aliados, allí colgaré los guantes", manifestó el ahora ex arquero.

Casillas fue un aliado fiel de Real Madrid durante más de una década, con cuyo equipo consiguió los títulos más importantes a nivel de clubes.En la Casa Blanca, disputó 725 partidos y consiguió 19 títulos: 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Con la selección española fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y 2 Eurocopas. Finalmente, en Porto, logró 2 Ligas de Portugal, 1 Copa y 1 Supercopa portuguesas. Fue 5 veces elegido el mejor arquero del mundo y la misma cantidad de veces fue incluido en el Once Idea de la FIFA.