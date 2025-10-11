La sorprendente eliminación de Djokovic a manos de un desconocido

El Masters 1000 de Shanghái fue testigo de una de las mayores sorpresas del circuito en sus semifinales, cuando Novak Djokovic (5.º del ranking mundial) fue eliminado. El serbio, reconocido por su dominio en el tenis, cayó ante el monegasco Valentin Vacherot.

Vacherot, que ocupa el puesto 204.º del mundo, se impuso en sets corridos con un marcador de 6-3 y 6-4. El certamen, que se lleva a cabo en China sobre superficie dura, reparte un total de 9.193.538 dólares en premios.

Un hito para Mónaco y Vacherot

La victoria de Vacherot no solo representa un gran triunfo personal, sino que también marca un récord histórico para su país. El tenista de 26 años, quien debió acceder al certamen desde la fase previa, se convirtió en el primer tenista monegasco en ganarle a un top ten en el circuito.

Además, con esta victoria, Vacherot disputará una final de Masters 1000, algo que ningún otro monegasco había logrado antes. Su rival en la final del domingo será su primo, el francés Arthur Rinderknech (54.º).

El bajo rendimiento del serbio

El desempeño de Djokovic, oriundo de Belgrado, estuvo muy lejos de su nivel habitual y se lo notó notablemente disminuido físicamente debido a las altas temperaturas de Shanghái.

Las estadísticas reflejaron las dificultades que enfrentó el número 5 del mundo. Djokovic fue ineficaz con su saque, logrando apenas el 59 % de los puntos con el primer servicio y solo un 48 % con el segundo. Asimismo, solo pudo registrar nueve golpes ganadores, una cifra muy baja comparada con los 22 winners de su oponente.