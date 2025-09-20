Imparable: Verstappen se quedó con la pole en Bakú en un cierre apretado

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán dejó de todo: roces con los muros, banderas rojas y un cierre apasionante en el circuito callejero de Bakú.

Max Verstappen se llevó la pole con un tiempo de 1:41.117, seguido por Carlos Sainz a +0.478 y Liam Lawson a +0.590, completando un top 3 inesperado.

La tanda fue una de las más accidentadas de los últimos tiempos.

Charles Leclerc chocó contra un muro interno en la curva 15 y terminó abandonando con su Ferrari.

Más tarde, Oscar Piastri perdió el control del McLaren en una curva rápida y se estrelló contra las defensas, quedando también fuera de la pelea.

En paralelo, Franco Colapinto había quedado eliminado en la Q1 tras un despiste que lo mandó contra el muro: largará 16º. Su compañero Pierre Gasly tampoco pudo avanzar y partirá 19º, en un sábado para el olvido de la escudería francesa.