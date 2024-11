Imputaron a Andrés Merlos por el escándalo con Andrés Fassi en Mendoza

El árbitro Andrés Merlos fue imputado por la Fiscalía N° 33 de Mendoza, que investiga "la presunta comisión del delito de lesiones leves dolosas" contra Gustavo Gatti, vicepresidente de Talleres de Córdoba, en el medio de la discusión con Andrés Fassi tras el encuentro con Boca en la Copa Argentina.

A dos meses de aquel episodio -por el cual el mandatario de la T fue suspendido por dos años por el Tribunal de Disciplina de AFA y el vice recibió seis meses- la Justicia mendocina imputó al réferi, quien fue citado una audicencia para el próximo martes 19 de noviembre.

La imputación a Merlos por el escándalo con Fassi

La Fiscalía N° 33 de Mendoza, a cargo del Dr. Gustavo Stroppiana, investiga al árbitro por "la presunta comisión del delito de lesiones leves dolosas" contra Gustavo Gatti, vicepresidente de la T, durante la discusión en la zona de vestuarios tras el final del partido del Xeneize con el conjunto cordobés (en el que hubo un gol polémico para el equipo de Diego Martínez).

"El árbitro Andrés Luis Joaquín Merlos tuvo una discusión con los directivos del Club Talleres de Córdoba, oportunidad en la que el mismo le propinó una patada en el abdomen inferior derecho al vicepresidente del Club Talleres de Córdoba, Gustavo Justo Gatti Quevedo", expresaron desde la Fiscalía en la imputación.

En ese momento, el dirigente cayó al piso y, según detalla el comunicado de la Fiscalía, sufrió lesiones que fueron constatadas por profesionales del Cuerpo Médico Forense de Mendoza: "Excoriación lineal de 0.5 cm de largo, dos equimosis violáceas redondeadas de 1.8 cm de diámetro cada una, con una separación entre sí de 1 cm en flanco cerecho con tiempo probable de curación e inutilidad para el trabajo menor a un mes". A su vez, agregan que presentó TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano) sin pérdida de conocimiento y traumatismo abdolinal cerrado.

Ahora, a más de dos meses del escándalo en el Malvinas Argentina de Mendoza, el árbitro (quien siguió dirigiendo) fue notificado y le prohibieron acercamiento hacia la víctima Gustavo Justo Gatti Quevedo y demás directivos de Talleres y mantener "cualquier tipo de comunicación electrónica, telefónica y/o epistolar". A su vez, fue citado a una audicencia para el próximo martes 19 de noviembre.

Los relatos opuestos de Fassi y Merlos del escándalo en Mendoza

En una entrevista a los pocos días del escándalo, Andrés Merlos aseguró que Andrés Fassi quiso entrar al vestuario con dos hombres que estaban armados. "Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo", lanzó el juez en una entrevista con DSports Radio . "Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma", añadió.

Fassi rompió el silencio, primero en los medios, y luego en una extensa conferencia de prensa en la que brindó con detalles su versión de los hechos. "Merlos tendrá que hacerse cargo de los actos que cometió. Por supuesto que en el vestuario se constató que no había ningún arma, y obvio que fue una mentira total del señor Merlos. Y no existieron guardaespaldas. Tengo 62 años y jamás tuve guardaespaldas, vigilante, chofer, nada. Merlos se dio cuenta de la brutalidad que hizo y rápidamente empezó a operar en distintos medios que había un arma. En el lugar había 10 ó 12 policías, imagínense si hubiesen visto un arma", respondió el dirigente a la acusación del colegiado.

Luego, aseguró que Merlos empezó a gritarle a él y que "se puso en una forma totalmente irracional y sacada", antes de darle un golpe a él y, luego, a Gatti: "Por supuesto que tomo la decisión de que de ninguna manera en ese estado iba a ingresar al vestuario, y me quedo afuera. Se ve que lo dejan, él vuelve a salir del vestuario y yo estoy a cuatro o cinco metros de la puerta, viene directamente a buscarme y yo seguía con policías delante mío y me pegó una trompada en el pómulo derecho, donde la verdad que yo quedo totalmente atónito y pensando 'qué locura lo que este hombre acaba de hacer, jamás vi que un árbitro le pegue a un presidente de un club'".

"En este momento estábamos bajando con Gustavo Gatti, el vice que presenció toda la situación, y después de eso, que sus ayudantes lo vuelven a meter al vestuario, Gatti se acerca a decirle 'pero vos estás loco, cómo le vas a pegar al presidente'. ¿Qué recibe el señor Gatti? Una patada del señor Merlos a la altura del hígado, que lo tira dos metros para atrás de la puerta del vestuario. Ahí termina ese hecho bochornoso, tristísimo que jamás había vivido", sentenció. Esto último, el episodio que investiga en la Fiscalía N° 33 de Mendoza.