La Confederación Argentina de Básquetbol tendrá nuevo presidente a partir del 19 de diciembre luego de que la lista encabezada por Federico Susbielles no consiga el quorum necesario para participar de las mismas. Fabián Borro será el nuevo mandamás de la entidad y la continuidad de los protagonistas de la Selección Argentina es una incertidumbre, sobre todo la de Sergio Hernández.

"Iré a los Juegos Olímpicos si gana Susbielles, porque fui elegido por él, tenemos una permanente relación, me encanta su gestión y a él le gusta la mía. Debo ser respetuoso si gana otra opción a la cual no le caiga bien. Puede pasar que a mi no me ilusione trabajar con esa gente", advirtió el Oveja en una nota con Clarín en el mes de octubre.

🇦🇷🏀 En un par de semanas habrá elecciones muy importantes en nuestra querida CABB. Creo, sinceramente, que deberíamos apoyar a esta gestión que con compromiso y honestidad nos sacó de momentos durísimos. ¡Sigamos avanzando y tirando todos para el mismo lado! — Manu Ginobili (@manuginobili) December 6, 2019