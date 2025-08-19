El plantel de Peñarol de Montevideo protagonizó un incidente a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas mientras viajaba hacia Buenos Aires para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En un video publicado por la compañía, se observa a los futbolistas cantando, saltando y moviéndose por la cabina, en algunos casos sin cinturón de seguridad. Una tripulante interviene para intentar calmar la situación.

Aerolíneas Argentinas acompañó las imágenes con un mensaje en X (ex Twitter): «Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte», mencionando además la cuenta oficial del club uruguayo.

La publicación generó repercusión y debate en redes sociales, en la previa del encuentro ante Racing, dejando en evidencia la preocupación de la empresa por la seguridad y la conducta de los pasajeros durante el vuelo.