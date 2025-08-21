El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado en el que responsabilizó a la Policía bonaerense y a la Aprevide por las fallas en el operativo de seguridad durante el partido entre Independiente y la U de Chile.

En el texto, además, señaló el ingreso violento de la barra visitante, deficiencias en las requisas y la decisión de no instalar redes de contención recomendadas por Conmebol.

En paralelo, agregaron que la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que, según el comunicado, prolongó los hechos de violencia dentro del estadio.

El ministerio, a cargo de Patricia Bullrich, también cuestionó al gobernador Axel Kicillof y al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por haber anunciado el regreso del público visitante “de manera inconsulta”.

Por otra parte, la cartera solicitó sanciones ejemplares de Conmebol, aplicación del derecho de admisión de por vida, identificación de responsables mediante cámaras y la expulsión de los hinchas extranjeros involucrados.

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que se presentarán como querellante en la causa penal. También advirtieron que el orden en los estadios no puede quedar sujeto a especulaciones políticas ni a intereses electorales.