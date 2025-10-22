Independiente, en crisis: las imágenes de Abaldo que encendieron a los hinchas

Matías Abaldo, en la mira por una explosiva “puesta en escena”

El club Independiente se encuentra nuevamente en medio de un escándalo, esta vez generado por la difusión de imágenes explícitas que involucran al futbolista uruguayo Matías Abaldo. La controversia, que generó la furia de los hinchas, se desató luego de que se viralizaran fotografías tomadas en el departamento del jugador.

Las imágenes, publicadas por el artista uruguayo “El Menor Agustín” en su cuenta de Instagram, mostraban una mesa con elementos como vasos, whisky, energizante, marihuana y dólares. Cabe destacar que el músico incluso utilizó la camiseta del Rojo que le había regalado el futbolista para su publicación.

La explicación y las contradicciones

Ante el revuelo mediático y la molestia de los fanáticos, Abaldo emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram para pedir disculpas y ofrecer su versión de los hechos. Según el futbolista, la escena fotografiada se trató de una puesta en escena para un videoclip de su amigo, “El Menor Agustín”, grabado en Puerto Madero.

Abaldo enfatizó que en ningún momento realizó acciones que perjudiquen su salud profesional, asegurando que no tuvo participación directa ni consumió nada de lo que se veía en las fotos.

“El Menor Agustín” también intentó defender al jugador, sumándose a las explicaciones al afirmar que solo le había pedido prestado el balcón del departamento para realizar algunas tomas de su próximo video. El artista aseguró que Abaldo “no consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación” y pidió a los hinchas que no especulen de más ni juzguen a los jugadores por una mala racha.

Pese a estas defensas, el descontento de los fanáticos de Independiente en las redes sociales fue notorio. Los hinchas incluso expusieron al futbolista uruguayo mediante capturas de pantalla que, según ellos, contradicen la versión oficial brindada por Abaldo.

Un escándalo que agrava la crisis deportiva

Matías Abaldo reconoció que las publicaciones “no son acordes a la carrera de un deportista”, especialmente considerando el difícil momento que atraviesa el grupo en lo deportivo. El jugador prometió que dejará todo por la “institución enorme” que le abrió las puertas.

Esta situación se suma al mal momento deportivo e institucional que vive el club. Independiente se encuentra en una racha negativa en el Torneo Clausura, siendo el único equipo que, hasta la fecha 13, todavía no ha logrado conseguir una victoria. El escándalo de las fotos, por ende, añade una nueva capa de tensión a la ya instalada crisis del club.