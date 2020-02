Independiente, que lleva cinco presentaciones sin triunfos, recibirá este sábado a Rosario Central, que de los últimos seis partidos que jugó ganó cinco y empató el restante, en uno de los cuatro encuentros que le darán continuidad a la fecha 18 de la Superliga.



El partido se disputará a partir de las 17.35 en la cancha de Independiente, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por TNT Sports.



El "Rojo" de Avellaneda tiene 22 puntos en el campeonato, está lejos del líder River (33), y no ganó aún bajo la dirección técnica de Lucas Pusineri, quien asumió este año en reemplazo de Fernando Berón, quien condujo al equipo en la lejana última victoria, el 9 de noviembre del año pasado ante Godoy Cruz (2-1), en Mendoza.



Pusineri dirigió al equipo en la derrota ante River (2-1) y el empate frente a Boca (0-0), en los que más allá de que no ganó, dejó una buena imagen.



Central, por su parte, tiene 29 puntos y viene de lograr una agónica victoria sobre Huracán (2-1) que lo mantiene en la lucha por el título.



En Independiente, Pusineri hará dos variantes obligadas en la formación, una por la lesión que sufrió ante Boca el defensor uruguayo Gastón Silva (esguince de tobillo derecho) y la otra por la expulsión en "La Bombonera" del rosarino Pablo Pérez.



De manera que ingresarán Alexander Barboza (cumplió una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado ante River) por Silva y Domingo Blanco por Pérez.



En tanto, existen dudas en cuanto a la presencia de Leandro Fernández, quien arrastra cuatro tarjetas amarillas y de recibir una más no podrá disputar el clásico de Avellaneda ante Racing Club del domingo 9 de febrero.



Si no juega Fernández, en su lugar ingresará Martín Benítez.



Central, por su parte, no tocará la formación que le ganó la fecha pasada a Huracán, según lo que ensayó durante la semana el DT Diego Cocca.



El historial entre ambos es de 155 partidos, con 58 victorias de Independiente, 50 de Central y 47 empates.