En una noche interminable en Córdoba, Independiente Rivadavia sorprendió y eliminó a River Plate por penales, luego de un 0-0 chato y con poco brillo en los 90 minutos.

La lluvia obligó a demorar el segundo tiempo, en un encuentro que terminó estirándose hasta la madrugada.

El equipo de Marcelo Gallardo había mostrado algo más en la primera parte, con Juanfer Quintero como figura hasta su reemplazo, pero se fue apagando con el correr de los minutos.

Los ingresos de Colidio, Borja y Galoppo no lograron cambiar el rumbo: el colombiano falló el primer penal de la serie y el ex Banfield definió con displicencia, facilitando la tarea del arquero rival.

Del otro lado, el conjunto de Alfredo Berti resistió con orden y encontró en Villa a su hombre clave: el delantero fue el encargado de sellar la clasificación desde los doce pasos y desatar la locura mendocina en el Kempes.

River, que venía de vencer a Talleres, volvió a dejar dudas en su funcionamiento y se despidió de la Copa en una noche tan fría como interminable.

El gran ganador de la Copa Argentina se definirá entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, y tendrá como sede el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.