Independiente, frustrado por haber sido eliminado de la Copa Argentina por Tigre y con el peso de haber perdido las últimas tres veces que jugó ante su tradicional rival, recibirá a un Racing que no obtiene malos resultados pero tampoco convence y cuyo DT Juan Antonio Pizzi es cuestionado, en el clásico de Avellaneda a celebrase este domingo por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará este domingo desde las 20.15 en el estadio Libertadores de América, de Independiente, con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de Fox Sports.



Los dos llegan con idéntica campaña, en los primeros puestos del torneo doméstico, con dos triunfos y dos empates, pero lejos de satisfacer el paladar de su hinchas con actuaciones discretas y con la urgencia de ganar el clásico, que seguramente dejará secuelas al que lo pierda.



Independiente, con un deficiente manejo institucional que provocó una crisis económica que repercute de manera concluyente en la confección del plantel que dirige Julio César Falcioni, dista mucho de tener un equipo del nivel que merece un club con semejante historia.



Por lo tanto la falta de buenos resultados, la sombra de los 21 años sin un título de primera división, la eliminación en la Copa Sudamericana ante Santos de Brasil y el golpazo del pasado miércoles cuando Tigre lo eliminó en los 16vos. de la Copa Argentina, que era la prioridad de Falcioni ya que el campeón clasifica para la Libertadores 2022, son motivos más que valederos para que el "Rojo" tenga como único objetivo sumar los tres puntos ante Racing.



Además, son tres las derrotas consecutivas que sufrió Independiente en el clásico: el 1-3 de local en 2019, el 1-0 en el Cilindro en 2020 con el gol del chileno Marcelo Díaz, con una "Academia" con nueve hombres, y el último en la Copa de la Liga otra vez en cancha de Racing con el penal (inexistente) de Enzo Copeti en el descuento y el 1-0.



Racing vive una conflictiva relación con el entrenador Pizzi, que llevó al equipo a la final de la Copa de la Liga, perdiendo ante Colón por 3-0, ya que está siempre en la cuerda floja, una derrota acrecienta los fantasmas del despido, y al cotejo siguiente gana y se mantiene en el puesto.



Hasta ahora, con un equipo lento, sin gestación de juego y poco gol, Racing con Pizzi jugó tres cotejos definitorios y en todos fracasó, el 0-5 ante River en la final de la Supercopa Argentina, la final de la Copa de la Liga ante Colón y el cotejo por los octavos de final de la Libertadores ante San Pablo, de Brasil, quedando fuera con un 1-3 en el Cilindro.



La sensación es que la dirigencia de Racing, liderada por su presidente Víctor Blanco, aguarda que Pizzi anuncie que se va para no pagarle el resto del contrato, pero el entrenador no piensa hacerlo, por lo tanto se vive hace rato situación que si gana se mantiene y si pierde tiene las horas contadas, aunque algo es casi seguro, no habrá Pizzi en 2022 en Avellaneda.



Este domingo, con el estadio sin hinchas aunque seguramente con muchos allegados, Independiente contará con el goleador Silvio Romero como su figura, con Alan Velasco como generador de juego, un marcador de punta Fabricio Bustos que es una variante ofensiva, y Juan Insaurralde como su mejor defensor y el probable debut de Joaquín Laso en la zaga (jugaría con cinco en el fondo) como principales argumentos.



Racing tendrá a Lisandro López como "cerebro" del equipo, con Copetti retrasado en una función que quizá lo perjudica, con Javier Correa como delantero más adelantado y la solidez que le dan en defensa el arquero Gabriel Arias y Leonardo Sigali en la zaga, más Eugenio Mena marcando punta y siendo también el jugador más desequilibrante en la ofensiva de un equipo al que le cuesta mucho llegar al gol.



En el historial el "Rojo" es claro dominador tras 211 juegos con 22 triunfos de diferencia, ya que ganó en 83 ocasiones, perdió 61 y empataron 67.



Probables formaciones



Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Joaquín Lazo y Thomas Ortega; Domingo Blanco, Lucas González, Sebastián Palacios y Alan Velasco, Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.



Racing Club: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Enzo Copetti e Piatti; Tomás Chancalay y Javier Correa. DT; Juan Antonio Pizzi.



Árbitro: Facundo Tello.



Cancha: Libertadores de América, de Independiente.



Hora de inicio: 20.15.



TV: Fox Sports.