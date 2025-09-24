Infantino, sobre el Mundial 2030: “Estamos muy ilusionados por unir al mundo en Sudamérica”

Nueva York fue escenario de una reunión clave rumbo al Mundial 2030. Dirigentes deportivos y presidentes de la región se juntaron con la Copa del Mundo del centenario como símbolo central.

Del lado sudamericano dijeron presente Claudio “Chiqui” Tapia, Ignacio Alonso (AUF) y Robert Harrison (APF), acompañados por los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Paraguay, Santiago Peña. También participaron Alejandro Domínguez y Gianni Infantino. En contraste, Javier Milei y cualquier representante del Gobierno argentino estuvieron ausentes.

La reunión dejó como saldo avances en la organización del torneo, la ampliación a 64 selecciones y la chance de que más partidos se disputen en la región.

Infantino celebró el encuentro en redes sociales, donde habló de “unidad, alegría y esperanza” y aseguró que “todos estamos ilusionados con unir al mundo en Sudamérica” en la cita del centenario.

Tapia también compartió su satisfacción por haber representado a la Argentina en la cumbre y agradeció a sus pares de Uruguay y Paraguay por el trabajo conjunto.

"Tuve el honor de ser parte de la cumbre de la FIFA, organizada por Gianni Infantino, con el objetivo de empezar a organizar lo que será el Mundial 2030. Realmente un placer haber representado a nuestro país en esta reunión tan importante", dijo Chiqui Tapia, titular de la AFA.