Infartante final en la AmeriCup: Argentina venció a Colombia en el último segundo

Luego de la polémica derrota ante República Dominicana, que terminó en incidentes y golpes de puño entre los jugadores, el seleccionado argentino de básquet logró un heroico triunfo en el último segundo ante Colombia. Con el resultado, la albiceleste se aseguró el segundo tiempo y el pasaje a cuartos de final de la AmeriCup 2025.

El equipo conducido por Pablo Prigioni logró una victoria en el debut por 94-70 ante Nicaragua, y es el segundo partido que gana en el torneo.

En un partido peleado ante Colombia, Nicolás Brussino corrigió un triple en la última jugada e hizo estallar al banco albiceleste. Juan Fernández fue la figura clave del encuentro promediando 36 puntos y 16 rebotes en el encuentro.

José Vildoza fue otro de los puntos altos generando juego y promediando 5 asistencias.

Con este resultado, la Selección Argentina quedó como líder del Grupo C con 5 puntos, y deberá esperar el resultado del partido entre República Dominicana y Nicaragua para conocer el rival de cuartos de final de la AmeriCup 2025.