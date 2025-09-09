Insólito: Flamengo pidió a la ONU ser “la primera nación simbólico‑cultural del mundo”

El Flamengo protagonizó un insólito pedido internacional: el club brasileño solicitó a la ONU ser reconocido como la primera Nación Simbólico‑Cultural del Mundo, un movimiento que busca visibilizar la identidad y la unidad de su comunidad de hinchas.

En un comunicado oficial, el “Mengão” explicó: “Somos un pueblo de más de 45 millones de personas unidas por un sentimiento común. Tenemos nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra bandera, nuestra forma de hablar”.

La publicación vino acompañada de un video en el que el máximo dirigente del club detalla las razones de esta iniciativa y subraya el pedido concreto: “Exigimos que la ONU nos reconozca como la primera Nación Simbólico‑Cultural del Mundo”.

Zico, encargado de dar a conocer la propuesta, agregó: “Si fuéramos un país, tendríamos la 36.ª población más grande del mundo. Somos más de 45 millones de personas unidas bajo una sola bandera”.

El club también lanzó una campaña para que los hinchas participen de manera directa, firmando la petición digital a través del enlace oficial: peticao.flamengo.com.br.

La iniciativa, inesperada y mediática, busca mostrar el alcance cultural y social del Flamengo más allá del fútbol, consolidando su comunidad como un verdadero “pueblo” con identidad propia.