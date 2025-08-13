Una insólita situación se vivió en el fútbol del ascenso argentino que terminó en escándalo. Facundo Pons, jugador de Defensores de Belgrano de la Primera Nacional, llegó como una de las grandes promesas del club pero el vínculo terminó hace horas, luego de una fuerte discusión con la dirigencia.

El problema entre el delantero y el Dragón surgió porque los dirigentes quisieron castigarlo con una reducción salarial por los motivos de ausencia en los encuentros.

Hace poco tiempo el jugador había sido expulsado en dos partidos y debió cumplir cinco fechas afuera. A eso se le sumó sanciones como acumulación de tarjetas y problemas físicos.

El exjugador de Arsenal de Sarandí, de buen rendimiento en la presente temporada marcando 7 goles en 14 partidos, vio la roja en los compromisos ante Mitre de Santiago del Estero y contra Talleres de Remedios de Escalada.

El comunicado de Defensores de Belgrano

Por la cuenta oficial de X, el Dragón explicó los motivos de la salida de Pons de forma “criolla”, sin ningún filtro.

“El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual”.