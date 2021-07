Una imagen insólita en Japón en el recorrido de la antorcha olímpica. Una mujer fue arrestada por poner en peligro la llama con una sorprendente protesta contra la celebración de los Juegos Olímpicos.

La mujer disparó con una pistola de agua sin demasiado éxito en la ciudad de Mito, en Ibaraki. Fue ella misma la que lo grabó para que las redes sociales ardieran con esta situación.

La detenida, una mujer desempleada de 53 años, no dudó en disparar un líquido no identificado contra el fuego que todo el mundo imaginó que era agua al estar en ese recipiente. Inmediatamente fue detenida por los servicios de seguridad. Se trata de una clara protesta, como otras muchas que se están produciendo en el país nipón, ya que no todo el mundo está dispuesto en Japón a que se celebren en este contexto de pandemia.