Algo inédito lo que se vivió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la previa de una pelea por el título de los pesos pesados. El boxeador local Ruann Visser hacía los movimientos previos al combate ante Tian Fick cuando protagonizó un accidente que obligó a suspender la velada.

El púgil de 29 años se subió al ring y empezó a moverse. Trotó de un rincón a otro mientras que se apoyaba contra las cuerdas y rebotaba, una rutina típica de todo boxeador. Sin embargo, algo falló: una de las cuerdas se rompió y Visser se desplomó del ring. Al caer del cuadrilátero, golpeó contra una mesa y quedó tirado en el piso.

Los médicos del evento lo revisaron y consideraron que no estaba en condiciones de pelear. Por el momento, no hay una reprogramación del evento.

