Mientras el mundo se preocupa por el avance del coronavirus y particularmente América Latina empieza a ver las primeras consecuencias graves de la pandemia, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. vuelve a hacer una extraña aparición para referirse a esta crisis. El "Hijo de la Leyenda" grabó unos videos que se difundieron rápidamente en las redes sociales y que no han caído bien entre los usuarios.

Chávez Jr., quien recientemente se refirió a un caso positivo de COVID-19 en Culiacán como que era “puro show”, ahora se ha convertido en blanco de burlas y críticas en las redes sociales por compartir una absurda y poco coherente opinión sobre quiénes pueden sacar adelante esa problemática.

Una explicación absurda que no luego fue borrada pero que ya estaba circulando con velocidad por la web.

“Los que pueden llevar el coronavirus más, la enfermedad que les afecta menos, son los que vivimos al día. Al día porque… no sé. A veces, dejamos al otro día el hacer lo que tenemos que hacer, sudar, bañarnos”, dice el pugilista hablándole detenidamente a la cámara.

También difundió otro video en el que aparece burlándose de la consecuencias de la enfermedad, ya que se lo ve cantando “el virus del coronavirus me va a matar, me voy para la luna y no vuelvo más, el amor del coronavirus me va a matar“. Es la canción ‘El Barranquillero’, popularmente conocida como ‘El amor de Carmela’, que se ha transformado en un sello de sus stories de Instagram.

En cuanto a lo deportivo, Julio César Chávez Jr. reiteró sus deseos de regresar a pelear en México a mediados de este año, aunque la mayoría de los eventos deportivos se encuentran suspendidos por el coronavirus y el deporte mundial está prácticamente frenado.

Su último combate profesional fue en diciembre pasado ante el estadounidense Daniel Jacobs, ante quien abandonó por una fractura en la nariz. Por el momento, las apariciones del boxeador de 34 años seguirán siendo mediáticas, sobre todo en las redes sociales, donde despierta mucha polémica.