Inspiración histórica: San Martín en el video de AFA para la Sub-20

La Selección Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, recibió un mensaje especial en la antesala de su debut en el Mundial de Chile. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en sus redes oficiales un video que busca transmitir inspiración y respaldo al plantel, evocando uno de los hechos más trascendentes de la historia nacional: el cruce de los Andes encabezado por el general José de San Martín.

La producción audiovisual combina imágenes de la Cordillera, de los Granaderos a Caballo y de los propios futbolistas juveniles, resaltando la idea de esfuerzo colectivo y determinación frente a la adversidad. Bajo el lema “Un país entero los acompaña”, el contenido tuvo gran repercusión en pocos minutos y se convirtió en un tema destacado en el entorno digital.

El equipo argentino integra el Grupo D del certamen y debutará este domingo a las 20 ante Cuba en la ciudad de Valparaíso. Más adelante se medirá con Australia e Italia, en busca de avanzar a la siguiente fase de la competencia.