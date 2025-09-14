Instituto atraviesa un momento delicado y no tiene margen. El equipo de Daniel Oldrá suma seis encuentros sin victorias y solo una alegría en lo que va del segundo semestre. Por eso, el choque ante Argentinos Juniors es clave para levantar cabeza y recuperar confianza frente a su gente en Alta Córdoba.

La realidad marca que la Gloria marcha 13° en la Zona B del Clausura y está entre los últimos seis en la tabla anual. Si bien todavía no aparece directamente en zona de descenso, los rivales de abajo comenzaron a sumar y el margen de error se achica. En la previa, el mediocampista Stefano Moreyra fue claro: “Estamos obligados a ganar”.

Oldrá tendrá varias bajas para este compromiso. Manuel Romero y Matías Fonseca quedaron afuera por lesiones musculares. Tampoco estarán Matías Klimowicz y Jeremías Lázaro, mientras que Joaquín Papaleo arrastra una molestia. La buena noticia es la vuelta del colombiano Jhon Córdoba a la lista de convocados.

Del otro lado, Argentinos llega con otro presente. El equipo de Nicolás Diez viene de avanzar a semifinales de la Copa Argentina y sueña con meterse en los playoffs y pelear por un lugar en la Libertadores.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna y Manuel Romero; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Argentinos Juniors: Ruso Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido