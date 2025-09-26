Instituto debutó con un triunfazo agónico en la Liga Nacional de Básquet
El Albirrojo derrotó a Quimsa por 73-72 en un final infartante, y con una sólida actuación de Tomas Monacchi.
Instituto debutó con victoria en la Liga Nacional de Básquet. El albirrojo logró un triunfazo agónico ante Quimsa en Santiago del Estero por 73-72 y arrancó con el pie derecho el torneo doméstico.
El equipo dirigido por Diego Vadell estuvo siempre debajo de su rival en los tres primeros cuartos pero supo aprovechar las desconcentraciones y mostró otra cara en el cuarto parcial. Allí, marcó un contundente 19-12 y le alcanzó para cerrar el partido con una jugada ideal en los últimos segundos.
La gran figura de la noche, y también autor de un doble agónico para concretar el triunfo, fue Tomás Monacchi. El jugador completó 24 minutos, contabilizando 18 puntos, 5 rebotes y 3 robos.
Otro de los pilares del triunfo clave de la Gloria fue Vicente Garello. El alero albirrojo promedió 17 puntos y 6 rebotes. Nicolás Capello fue otro de los que mostró un alto rendimiento con 12 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.
El próximo partido será también en condición de visitante ante Olímpico de La Banda, este sábado a las 11 de la mañana.