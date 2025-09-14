Instituto volvió a la senda del triunfo en el Torneo Clausura. La gloria derrotó al bicho por 2-0 en un encuentro por la octava fecha del Torneo Clausura.

El primer gol llegó sobre el final de primer tiempo gracias al penal convertido por Alex Luna.

El segundo tanto llegó a los 90 minutos por un polémico penal concedido por el ex Talleres, Francisco Álvarez.

Gastón Lodico, de buen partido, aprovechó el segundo penal de la tarde y puso cifras definitivas.

El equipo de Daniel Oldrá pudo quebrar una racha de seis encuentros sin victorias. Por eso, el choque ante Argentinos Juniors era clave para levantar cabeza y recuperar confianza frente a su gente en Alta Córdoba.

Oldrá tuvo varias bajas para este compromiso. Manuel Romero y Matías Fonseca quedaron afuera por lesiones musculares. Tampoco estuvieron Matías Klimowicz y Jeremías Lázaro, mientras que Joaquín Papaleo arrastra una molestia.

Del otro lado, Argentinos llegaba con otro presente. El equipo de Nicolás Diez venía de avanzar a semifinales de la Copa Argentina.