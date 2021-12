Instituto derrotó a Oberá por 67 a 55 por la octava fecha de la Liga Nacional

Luego de casi dos minutos la Gloria abrió el partido con un doble de Whelan. Un encuentro que comenzó muy tranquilo, con los equipos estudiando y tratando de hacerse daño colectivamente. Tras muchos tiros errados por los dos clubes, Instituto adquirió una seguidilla de puntos y fue el que más lastimó antes las equivocaciones del local.

El aro del conjunto misionero estuvo poco más de tres minutos cerrado. Los de Alta Córdoba no pudieron mantener la racha goleadora y el primer cuarto terminó 15 a 12 a favor de los cordobeses.

El primer triple de la noche llegó de la mano de Cuello para abrir el segundo segmento, el cual no tuvo el ritmo que sabe demostrar el conjunto cordobés. Podría haber sacado más ventaja el visitante pero no consiguió la efectividad para lograrlo. Sin embargo el equipo de Lucas Victoriano armó un buen bloque defensivo y logró que en cinco minutos y medio OTC no pudiera convertir un punto. Con el “Taya” y el “Loku” la Gloria comenzó a encontrar la vía ofensiva. La máxima que se sacaron los equipos fue de diez puntos en un primer tiempo muy errático, el cual culminó 25 a 21. Oberá tuvo muy poca efectividad, 21% de 37 tiros contra 36% en 30 tiros intentados.

El segundo tiempo comenzó con los mismos errores pero con una mejoría en la eficacia a la vista en los primeros dos cuartos. Con el correr de los minutos el nivel volvió a ser el mismo demostrado al principio. El goleo del partido fue muy bajo y el tercer cuarto terminó 40 a 31 a favor del visitante.

OTC encontró el camino al aro mediante Johnson y Fernández, pero el capitán de Instituto, Gastón Whelan, fue determinante para darle la victoria al albirrojo en un encuentro que tuvo muchos tiros pero pocos puntos. Gracias a la jerarquía del plantel campeón del Súper 20, Instituto se llevó la victoria por 67 a 55. El número “5” del equipo cordobés fue el MVP con 16 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias.

En el entretiempo se jugó un 3×3 del cual se llevó la victoria la Gloria por 11 a 10.

El próximo rival de la Gloria será Comunicaciones de Mercedes el miércoles 8 de diciembre a las 21.00 en el estadio Comunicaciones.