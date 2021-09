Instituto jugó un amistoso de cara al Súper 20

Se va acercando la fecha al inicio del Súper 20 y la Gloria intensifica sus trabajos de preparación. Este sábado, jugó su primer amistoso de cara a la temporada 2021/22 frente a Barrio Parque.

El encuentro se disputó en la cancha de Club Sportivo Empalme ya que el Sandrín tuvo actividades en sus categorías formativas. El resultado final fue a favor de Instituto ganándole a Parque 76 a 53.

“Al equipo lo vi bien, con muchas cosas que estamos intentando; algunas nos salió bien otras obviamente se demostró que no están todavía pulidas” expresó el entrenador Lucas Victoriano y agregó “es importante jugar partidos amistosos, ir conociéndose, ir viendo que esta asimilado y que no y me gusta la actitud de los chicos que siempre intentan dar el 100 por 100 y la verdad que eso para el entrenador es importante”.

La Gloria comenzará su sexta semana de pretemporada el lunes en la Caldera. El debut albirrojo está programado para el 24 de septiembre ante Comunicaciones.