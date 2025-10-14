Instituto no quiere perder pisada en la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Diego Vadell busca cortar la racha negativa y sumar una victoria que le permita seguir prendido en los primeros puestos.

Tras la ajustada caída 85-83 ante Peñarol en Mar del Plata, la “Gloria” va por la recuperación este martes, desde las 20.30, visitando a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. La transmisión será por Básquet Pass.

Hasta acá, Instituto lleva tres triunfos y dos derrotas en el torneo. Ganó en Santiago del Estero a Quimsa (73-72) y a Olímpico (73-71), además de imponerse en el Sandrín frente a Boca (91-82). Las derrotas fueron ante Independiente en Oliva (93-86) y el reciente tropiezo frente a Peñarol.

Con este registro, la “Gloria” comparte la quinta posición de la LNB junto a Boca y Atenas.

Platense, en cambio, llega al partido con dos caídas en dos presentaciones y sin victorias en el torneo. El último traspié fue ante Boca como local, por 97-87, dejando al “Calamar” en la penúltima posición y con la necesidad de sumar su primer triunfo.

Este martes, la “Gloria” buscará un triunfo que le devuelva confianza y lo reafirme como uno de los equipos más sólidos de la temporada.