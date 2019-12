Instituto se prepara para disputar los últimos dos partidos de Liga Nacional de este 2019.

Este miércoles desde las 21:00 recibirá a Hispano en el estadio Ángel Sandrín. Luego se medirá con Bahía el sábado, antes de su viaje a Chile y Brasil por la Basketball Champions League.

Ambos juegos se podrán ver por Liga Contenidos y TyC Play. La Red Córdoba, los trasmitirá por radio.

Instituto se encuentra quinto con cuatro victorias y tres derrotas mientras que el equipo de Rio Gallegos está séptimo con cinco victorias y cinco derrotas.

La boletería abrirá a las 20:00. Socios gratis a popular, no socios $100. Preferencial para socios $100, grupo familiar $150 y no socios $200. Platea para socios $250 y no socios $350.