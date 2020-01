Instituto tendrá un desafío internacional esta noche en el gimnasio Ángel Sandrín. En el marco de la Champions League Americas Básquetball recibirá a Real Estelí de Nicaragua, por los cuartos de final, a partir de las 22. El encuentro será televisado a DirecTV.

La mayor necesidad de triunfo parece estar del lado de "La Gloria", teniendo en cuenta su localía, ya que el sábado deberá jugar la revancha en Managua, y dos días después un eventual tercer encuentro, si cada equipo gana un partido. Instituto salió segundo en el grupo "C" al ganar los dos partidos ante Valdivia de Chile y de perder otros dos ante Flamengo de Brasil.

Para ir a Centroamérica con la tranquilidad de una victoria, Instituto tiene que mostrar una mayor regularidad en su rendimiento y un mejor aporte individual en algunos de sus jugadores. En la Liga Nacional ha tenido periodos de ausencia que, como en el caso del partido ante Atenas, le ha costado una derrota.

Real Esteli ganó el grupo "D" invicto, ya que venció de local y visitante a Capitanes y Fuerza Regia, ambos equipos mexicanos. Es un conglomerado de jugadores extranjeros, entre los cuales hay refuerzos para afrontar esta etapa de competencia.

Venta de entradas

Una importante concurrencia está garantizada para el encuentro de hoy a las 22 ante Real Esteli en el Ángel Sandrín. Hasta ayer estaba vendida un 80 por ciento de la capacidad del estadio. Hoy saldrán a la venta las entradas desde as 9 y hasta las 13.

Las plateas oscilan entre 700 y 400 pesos, ya sea para no socios y socios y de 300 y 200 pesos las preferenciales, también a no socios y socios. La popular para no socios costará 150 pesos.