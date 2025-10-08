Instituto se hizo fuerte en Alta Córdoba y le sacó el invicto a Boca

Instituto se hizo fuerte en el Ángel Sandrín y derrotó a Boca por 91 a 82 en un partidazo. La Gloria sacó a relucir sus mejores armas y le sacó el invicto al último campeón, por la cuarta fecha de la Liga Nacional de Básquet 2025/26.

Los de Diego Vadell funcionaron a la perfección en el juego colectivo, se hicieron fuertes desde el perímetro y el controlaron a las figuras del Xeneize. Con este resultado, ambos equipos quedaron con un saldo de 3-1.

En un estadio completamente colmado, Instituto controló los minutos finales y selló una importante victoria que sirve para la pelea de cara al futuro.

Boca arrancó bien llevándose el primer cuarto por 21 a 18. En el segundo parcial, Instituto reaccionó con la potencia de Moussa en la pintura y logró pasar al frente. El trámite se volvió de ida y vuelta, con defensas sólidas y goleo repartido.

Tras el descanso, Instituto fue arrollador. Con una buena defensa y altos porcentajes de efectividad, el equipo de cordobés metió un parcial demoledor.

Ya sobre el final, el partido se volvió palo y palo. La diferencia no superaba los tres puntos y no tenía dominador claro. El ingreso de Bonne le dio aire a La Gloria y fue decisivo: volvió a ser el máximo anotador con 18 unidades, contabilizando 6/8 en triples. Con 17 lo escoltó Vicente Garello.