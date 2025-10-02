Instituto va por el tercer triunfo al hilo: visita a Independiente de Oliva en la Liga Nacional

Instituto buscará este jueves su tercer triunfo al hilo en la Liga Nacional de Básquet, cuando enfrente a Independiente de Oliva a partir de las 21 en el Gigante de la Ruta 9. Será el debut de los de Oliva en la temporada, mientras que para la Gloria será la tercera presentación.

Los dirigidos por Diego Vadell llegan entonados después de meter una gira positiva en Santiago del Estero, donde vencieron por la mínima a Quimsa (73-72) y a Olímpico de La Banda (73-71).

“Siento que el triunfo fue un premio al esfuerzo que hicimos durante todo el partido”, valoró Vadell.

Independiente, por su parte, afronta el primer partido oficial del año con un plantel que combina juventud y experiencia: Patricio Tabarez, Rolando Vallejos, Enzo Filippetti, Nicolás Marcucci, Agustín Pautasso, Felipe Barrionuevo, Fortunato Rolfi, Valentín Duvanced y Agustín Cáffaro.

Su entrenador, Martín González, reconoció la dificultad del cruce: “Instituto es un gran equipo, con jugadores de jerarquía y experiencia. Va a ser muy importante nuestra parte defensiva, intentar ponernos duros y a partir de ahí abrir la ofensiva”.

El historial marca una clara ventaja para los de Alta Córdoba: en seis enfrentamientos previos, Instituto ganó cinco y solo cayó una vez.