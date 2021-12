Instituto venció a Argentino de Junín en Alta Córdoba

La Gloria logró abrir su marcador luego de más de dos minutos tras un doble del Loku. Las ocasiones erradas y las faltas se volvieron repetitivas en el primer cuarto. Tras varios triples el albirrojo se empezó a alejar en el marcador. Mientras que Argentino no paró de fallar tiros, baja eficacia la del visitante 14% (3/21). Los primeros diez minutos culminaron 20 a 8 a favor del equipo de Alta Córdoba.

Los primeros momentos del segundo cuarto fueron marcados por el juego glorioso, buena circulación de pases y férrea defensa. Durante 3 minutos el “Turco” no convirtió puntos. Gaston Whelan y Nicolas Romano comandaron a que Instituto saque una importante ventaja por sobre su rival, en donde la máxima fue de 20 puntos. Argentino de Junín siguió con la baja eficacia en el aro y el segundo cuarto terminó 41 a 25.

La vuelta del entretiempo fue demasiado positiva para la Gloria. Lucas Victoriano supo qué cambios hacer para no perder el ritmo del encuentro. De manera sincrónica Instituto jugó un gran tercer cuarto. Mientras Argentinos continuó errando más que encestando con un 31% de efectividad contra un 50% albirrojo. El tercer capítulo terminó 69 a 47, en un partido que ya tenía dueño.

El último segmento demostró un hecho concreto, Instituto es invencible en su casa. No perdió un solo partido en el Sandrín esta temporada. Una fortaleza naranja de un equipo que no juega mal pero al que no le fue como quería de visitante. Letal el ataque albirrojo durante todo el partido, en el último cuarto Lucas Victoriano no se guardó nada y puso lo mejor en cancha.

Sin piezas claves como Gallizzi y Chiarini la Gloria goleó a Argentino de Junín sacando una diferencia máxima de 28 puntos. Sobre el final se dio el debut en esta campaña de Francisco Espinosa, el cual cerró el partido con un triple y así Instituto le ganó 90 a 75 al oso de Junín. El MVP del encuentro fue Martín “Loku” Cuello con 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.