El albirrojo abrió su marcador luego de varios minutos sin precisión. Por su parte el visitante inició intenso y eficaz, convirtiendo dos triples seguidos. Con el correr del tiempo los de Victoriano se acomodaron y empezaron a sumar. Boca se encontró con el bloque defensivo férreo de Instituto. Después con los cambios el albirrojo aumentó su nivel en el juego dejando el cuarto 19 a 17 en su favor.

El segundo segmento fue más peleado que el primero, los dos equipos entendieron la manera de jugar del otro. Durante todo el cuarto la Gloria cerró su área presionando el ataque xeneize para luego contraatacar con velocidad. Es por eso que Boca aumentó siempre sus puntos a base de triples. El primer tiempo cerró 38 a 44 a favor del auriazul.

La efectividad en tiros de tres del xeneize no cesó en el tercer cuarto de la mano de Balbi y los americanos Ogide y Tucker. El albirrojo no dejó que su rival saque demasiada ventaja, todo el equipo se entendió en la cancha y no desperdiciaron cada ocasión de convertir. Sobre el final, cuando Boca parecía llevarse el cuarto, apareció Federico Elías y con dos triples seguidos sentenció el segmento 68 a 65 para que la Gloria se vaya con ventaja a la última etapa del partido.

La intensidad con la finalizó el segmento anterior continuó en este. El “número 7” de Instituto fue clave para aumentar la diferencia de puntos. En el equipo visitante comenzaron a aparecer falencias e imprecisiones en su juego, las cuales fueron aprovechadas por el local. La defensa sólida fue el fuerte de los de Alta Córdoba durante todo el partido. En un partidazo Instituto le ganó 91 a 85 a Boca Juniors.

Instituto venció a Boca en un verdadero partidazo

La primera gira de la Gloria de la temporada arranca la semana entrante contra La Unión en Formosa el lunes 10 de octubre, luego visitará a Regatas y San Martín en Corrientes.