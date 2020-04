Hasta ahora sólo se habló del interés de Barcelona por contratar al delantero del Inter, Lautaro Martínez. Se informó de la oferta que presentaría el club catalán, que contemplaría la cesión de varios de sus jugadores como parte del pago que debería hacer para quedar con el ex jugador de Racing de Avellaneda.

Sin embargo, el presidente honorario de Inter, Massimo Moratti, generó sorpresa en las últimas horas por una declaración que no estaba en los cálculos de nadie: "Creo que no es un sueño prohibido en absoluto (contratar a Messi). Tal vez no fue antes de esta desgracia (por el coronavirus) y creo que la sociedad (la propietaria del club) está haciendo un esfuerzo para intentar llevarlo al Inter. No sé si la situación actual podría cambiar este objetivo para bien o para mal, pero todo se ha aclarado. Creo que hay una posibilidad de ver cosas bastante extrañas al final de la temporada".

Tal postura de Moratti parece difícil de concretarse teniendo en cuenta que Messi siempre se ha mostrado consustanciado con los intereses deportivos del club "culé" y se ha mostrado arraigado en sus costumbres al pueblo catalán.