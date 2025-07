Inter en llamas: Lautaro Martínez pone condiciones y Marotta desvela el secreto

La derrota y temprana eliminación del Inter de Milán en los octavos de final del Mundial de Clubes ante Fluminense, con un contundente 2 a 0 en Charlotte, desató una verdadera tormenta en el vestuario neroazzurro. Tras el amargo resultado, el capitán y delantero argentino Lautaro Martínez, visiblemente disconforme con el rendimiento de algunos de sus compañeros, no dudó en alzar la voz con declaraciones que resonaron con fuerza en el mundo del fútbol.

El "Toro" Martínez, quien a pesar de la derrota fue nuevamente el jugador más destacado de su equipo, llegando a bajar una pelota de gol y contando con tres situaciones claras que no pudo concretar (dos atajadas por el arquero Fábio y una que dio en el palo), dejó en claro su postura. Con la cabeza gacha y la frustración a flor de piel, el capitán sentenció sin rodeos: "Quien quiera quedarse, que se quede; quien quiera irse, que se vaya. Vi muchas cosas que no me han gustado. Soy el capitán y quiero seguir en la cima. El mensaje es claro: quien no quiera quedarse, adiós". Además, añadió que "para seguir en la cima y ganar títulos, debemos tener ganas", marcando un ultimátum sobre el compromiso necesario para el éxito.

Aunque en un principio el mensaje de Lautaro parecía genérico y encriptado, el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, no tardó en aclarar el panorama y revelar a quién iban dirigidas las durísimas palabras del capitán argentino. Marotta disipó las dudas confirmando que el destinatario del mensaje de Lautaro no era otro que Hakan Çalhanoğlu. El presidente fue contundente al respecto, señalando: "Lautaro hablaba de Hakan Çalhanoğlu. Hablaré con Hakan y, si quiere irse no habrá ningún problema". Esta declaración fue ratificada por Fabrizio Romano, quien citó a Marotta afirmando que el club no tendría "CERO problemas" en caso de que Çalhanoğlu decidiera partir.

Esta revelación pone de manifiesto una interna importante en el seno del Inter de Milán, donde las exigencias de competitividad y compromiso por parte del capitán se enfrentan a la posible falta de "ganas" de algún compañero, obligando a la dirigencia a tomar cartas en el asunto para mantener la cohesión del plantel de cara a los futuros desafíos.