Inter Miami cayó en la final y Messi no pudo ampliar su récord de títulos

Seattle Sounders se quedó este domingo con la edición 2025 de la Leagues Cup tras derrotar 3 a 0 a Inter Miami en el estadio Lumen Field. Los goles del nuevo campeón fueron convertidos por Osaze De Rosario, Alex Roldán de penal y Paul Rothrock, en un partido que tuvo como escenario un marco de intensidad y presión constante sobre el rival.

Lionel Messi, figura del equipo dirigido por Javier Mascherano, tuvo escasas oportunidades de destacarse. El argentino contó con una chance clara en el segundo tiempo, pero su remate se fue desviado. De esta manera, el capitán de la Selección Argentina perdió la decimotercera final de su carrera, aunque continúa siendo el futbolista con más títulos oficiales de la historia, con 45 trofeos.

El partido se definió en los últimos minutos. Roldán amplió la ventaja desde los doce pasos y Rothrock aseguró el resultado en el cierre. Tras el pitazo final se produjeron momentos de tensión, con discusiones e intercambios físicos entre jugadores de ambos equipos, aunque la situación se normalizó rápidamente.

Con esta consagración, Seattle Sounders suma un nuevo título internacional y se tomó revancha de la caída sufrida en 2021 frente a León en una edición previa del certamen. En tanto, Messi regresará a la Argentina para sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.