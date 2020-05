El Ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, anunció que a finales de mayo se tomará una decisión sobre si continuará o no la temporada del fútbol en ese país.

Vincenzo Spadafora deslizó que se evaluarán las distintas etapas por las que pasará el protocolo para evitar el contagio del coronavirus dentro de las instituciones que participan en la Serie A del calcio.

El funcionario hizo declaraciones en el diario Corriere della Sera, en la que manifestó su deseo de que el fútbol se juegue. "El 4 de mayo abrimos los entrenamientos individuales, el día 18 abriremos los de los equipos y a finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que hizo Francia y cerrar. Pero yo no quiero esto", apuntó.

En la serie A, Juventus es el líder con 63 puntos, siendo su escolta Lazio, que tiene 62. En tercer lugar se ubica Inter con 54 y cuarto figuta Atalanta con 48. Quedan por disputar 12 fechas.

Los jugadores de manera individual ya empezaron con su entrenamiento, siendo los de Sassuolo los primeros en hacerlo.

Spadafora no dejó dudas sobre la dependencia de cualquier resolución a la prioridad que exige el respeto a la salud de las personas. "¿Cómo puedo decir hoy si el 14 de junio la Serie A se podrá reanudar? No lo sé, porque no tengo los elementos científicos. A mediados de mayo se podrán hacer previsiones mas serias". Y amplió al decir que se reanudará el fútbol, suspendido desde el 9 de marzo en la 26ª fecha, "solo si se tutela la salud de las personas en el mundo del fútbol".