Jaguares superó a Bulls por 39-24 en un partido jugado hoy en el estadio Loftus Versfeld de Pretoria, por la quinta fecha del Súper Rugby.

Además, el equipo dirigido por Gonzalo Quesada tuvo un premio extram ya que sumó el punto bonus.

Los puntos de Jaguares llegaron a través de los tries de Emiliano Boffelli (2), Rodrigo Bruni, Guido Petti, Matías Moroni y Santiago Socino; y tres conversiones de Joaquín Díaz Bonilla.

La ventaja del equipo argentino pudo ser superior, pero desperdició varias ocasiones para concretar algún try más, y Díaz Bonilla no estuvo tan certero a la hora de patear a los palos.

Jaguares cerrará la gira por Sudáfrica el próximo sábado, cuando enfrente a Shark, a partir de las 10.05 de la Argentina, en el Jonsson Kings Park, de Durban.

Shark se impuso hoy como visitante a Reds 33-23, y se mantiene segundo en la Conferencia Sudafricana; en la que Jaguares es tercero.

Formaciones:

Bulls: Lizo Gqoboka, Jaco Visagie y Trevor Nyakane (capitán); Andries Ferreira y Juandre Kruger; Marco van Staden, Josh Strauss y Jeandre Rudolph; Embrose Papier y Morné Steyn; Rosko Specman, John-Ben Kotze, Nafi Tuitavake y Cornal Hendricks; Warrick Gelant. Entrenador: Pote Human,

Ingresaron Corniel Els, Gerhard Steenekamp, Wiehahn Herbst, Ruan Nortje, Ruan Steenkamp, Ivan van Zyl, Manie Libbok, Divan Rossouw.

Los Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Joel Sclavi; Guido Petti y Marcos Kremer; Francisco Gorrissen, Tomás Lezana y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (capitán), Matías Moroni y Sebastián Cancelliere; Santiago Carreras. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Ingresaron: Santiago Socino, Mayco Viyas, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Bautista Pedemonte, Domingo Miotti, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares.

Tantos en el primer tiempo: 5' try Carreras (J), 9' try Van Staden convertido por Steyn (B) y 16' try Bruni (J), 34' try Gelant convertido por Steyn (B), 36' try Petti convertido por Díaz Bonilla (J) y 40' try Moroni convertido por Díaz Bonilla (J). resultado Parcial : Bulls 14- Los Jaguares 24.

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Hendricks convertido por Steyn (J), 9' try Boffelli convertido por Díaz Bonilla (J), 14' penal Steyn (B), 17' penal Díaz Bonilla (J), 31 try Socino (J)j

Incidencias: Amonestados en el segundo tiempo: 8'John-Ben Kotze y 23' Díaz Bonilla (J).

Arbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Loftus Versfeld Stadium (Pretoria).