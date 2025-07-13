Jannik Sinner venció a Alcaraz y conquistó su primer Wimbledon

Según el diccionario, la paciencia es la capacidad de soportar algo sin alterarse. Vaya si lo sabrá Jannik Sinner, que después de cinco derrotas consecutivas logró vencer a Carlos Alcaraz. Fue por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, conquistándo así su primer título en el All England Club de Wimbledon.

Vale marcar que el partido no fue tan vistoso como la histórica final de Roland Garros (claro, probablemente no muchos a lo largo de la historia lo sean). En esta ocasión, todo pareció hecho más a la medida de Sinner, que se repuso casi sin problemas de la caída en el primer set y quebró en los momentos claves: al inicio del segundo, en el 4-4 del tercero y en el 1-1 del cuarto.

Los fantasmas de su último enfrentamiento aparecieron, porque el italiano sacó 15-40 cuando estaba 4-3 arriba en el cuarto, pero lo sacó adelante con un gran tenis y sin renunciar a sus convicciones: atacando, arriesgando y pegándole a la pelota como si su vida dependiera de cada punto.

La clave del partido fue resumida a la perfección por el propio Alcaraz: “Desde el fondo de pista es mucho mejor que yo”, dijo el español mirando a su banco. La frase es parcialmente cierta; tal vez Sinner no sea “mucho” mejor, pero ayer lo fue. A esto hay que sumarle los puntos jugados con el segundo saque del murciano, en los que el N°1 del ranking atacó sin parar y logró herir al segundo del escalafón.

Ganar una final de esta manera a sólo 35 días de uno de los golpes más duros de su carrera (tuvo un triple match point en RG) demuestra una entereza que da miedo. Sin embargo, lo de Alcaraz también es muy destacable: si bien sufrió con Fognini en primera ronda, alcanzó su tercera final consecutiva en Wimbledon y se consolida como especialista en pasto.

En el deporte no es bueno tratar de predecir los acontecimientos futuros, pero es inevitable pensar que podemos estar ante una era de dominicación por parte de estos dos cracks. No es sólo que sus rivales parecen estar a kilómetros de distancia, sino que quien hoy se imagine una final de Grand Slam que no tenga a estos dos protagonistas podría ser tomado por loco.

Con esta victoria, Sinner llega a su cuarto título de Grand Slam, quedando a uno de Alcaraz. Sin embargo, en el ranking la cosa bien diferente: el italiano alcanzó los 12030 puntos y le sacó más de 3400 unidades al español, que quedó con 8600.