Japón sorprendió a Brasil y le ganó 3-2 en un amistoso

El pentacampeón del mundo cayó en Tokio ante una selección japonesa que dio vuelta un partido que parecía resuelto. Primer llamado de atención para Carlo Ancelotti en su camino al Mundial 2026.

Brasil perdió 3-2 ante Japón en el estadio de Chofu, en un amistoso internacional que dejó más dudas que certezas para la “Verdeamarela”.

El equipo sudamericano arrancó con todo: a los 26 minutos, Paulo Henrique abrió el marcador tras una gran jugada colectiva asistida por Lucas Paquetá. Seis minutos más tarde, Gabriel Martinelli estiró la ventaja con una buena definición dentro del área.

Pero en el complemento, los nipones salieron con otra actitud. A los 52 minutos, un error grosero de Fabricio Bruno le dejó la pelota servida a Takumi Minamino, que no perdonó. Diez minutos después, Keito Nakamura aprovechó otro rebote mal despejado y puso el 2-2.

El golpazo final llegó a los 71, con un cabezazo de Ayase Ueda que contó con la floja respuesta del arquero Hugo Souza. Silencio total en el banco brasileño y fiesta en las tribunas japonesas.

Brasil venía de cerrar unas Eliminatorias irregulares, terminando quinto tras perder con Bolivia, y buscaba en Asia recuperar confianza. Pero se topó con un Japón encendido.