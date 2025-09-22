El Torneo del Interior A de rugby ya tiene a sus dos contendientes para la gran final de 2025: Marista y Jockey Córdoba.

Ambos equipos se ganaron su lugar en la cita decisiva tras imponerse en unas semifinales disputadas el sábado 20 de septiembre de 2025.

El dramático camino a la final

Jockey Córdoba, con sufrimiento extra. A Jockey Córdoba lo esperaba un duelo igualmente arduo contra Duendes. La paridad entre ambos equipos no se pudo romper durante el tiempo reglamentario, lo que resultó en un empate de 24 puntos y obligó a jugar un tiempo extra.

Fue en ese pasaje del partido donde los cordobeses (los locales, según la nota) lograron encontrar los espacios y las desatenciones necesarias para alzarse con la victoria final por 41-27, asegurando así su boleto a la definición del campeonato.

Marista festeja en Cuyo. El equipo mendocino (proveniente de Cuyo) aseguró su pase al vencer a Estudiantes de Paraná. El encuentro fue particularmente difícil, a pesar de que Marista tuvo un buen comienzo. Los entrerrianos complicaron el juego en el tramo final al elevar su nivel, pero la paciencia y la astucia de Marista les permitieron quedarse con el éxito por 33-24 y festejar el pase a la final. La imagen de Marista celebrando su victoria ante Estudiantes de Paraná ya circula en los medios.

Definición y ventaja deportiva

La gran final del Torneo del Interior A se disputará el próximo 27 de septiembre.

El partido por el título se jugará en la cancha de Marista. Esta sede se determina porque Marista posee la ventaja deportiva, conseguida por haber finalizado en una mejor posición durante la fase de grupos del torneo.