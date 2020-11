Joe Biden, más allá de su presente en la política, se destacó en fútbol americano en la escuela secundaria y la universidad. Jugaba al fútbol americano y quienes lo vieron afirman que era veloz y consistente como receptor en Claymont, Delaware.

A pesar de los elogios, lo recuerdan como torpe hablando. “Toda la confianza en mi capacidad de comunicar que me faltaba, me sobraba en confianza atlética”, escribió Biden en su libro de memorias Promises to keep: On life and politics.

Aunque su carrera deportiva no fue muy extensa y terminó por una particular razón. “Cuando salieron las notas del primer semestre en la universidad, mis padres me dijeron que se había acabado”, explicó en la misma obra.

Política Deportiva:

Estadios más ecológicos, oportunidades comerciales para atletas universitarios y reducción de aranceles para productos como calzado y ropa serían las principales puntos de Biden en el escenario deportivo de Estados Unidos si se da su victoria electoral.

Sus lineamientos están basados particularmente: en primer lugar, una política ambiental libre de emisiones de carbono netas, así como con reducciones en el uso del petróleo y el gas natural. Esta postura impactaría el deporte en el tema de construcción de estadios e instalaciones deportivas, algo en lo que Biden está comprometido por terminar o cambiar para evitar la contaminación.

En segundo lugar, otro objetivo de Joe Biden es la reducción de impuestos sobre bienes importados o exportados, ya que en el último año Donald Trump encareció este impuesto a los productos procedentes de China, lo que provocó gastos extras por más de 7 mil millones de dólares anuales a 173 empresas de calzado y ropa deportiva.

En el deporte universitario, el candidato demócrata reconoció explícitamente a los derechos laborales de los atletas, la formación de sus sindicatos y la oportunidad de que puedan firmar acuerdos comerciales como los atletas profesionales.

Biden, también, se encuentra en contra de las restricciones en las apuestas deportivas y juegos de azar, mientras que ha mostrado una postura a favor en temas como la legalización de la marihuana con uso medicinal.

El político, además, es impulsor de la lucha por homologar salarios entre hombres y mujeres en el fútbol americano.