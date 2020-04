Es uno de los tantos argentinos que están jugando en Brasil. Aquí se desempeñó, entre otros clubes, en Quilmes y Aldosivi. Alguna vez estuvo cerca de ser refuerzo de Talleres. Actualmente defiende los colores del Botafogo en Río de Janiero. Hace unos meses fue noticia por un escándalo con los jugadores del Flamengo a la finalización de un partido.

El Covid-19 no para de afectar a Brasil, el país con más casos junto a Ecuador y Chile en América Latina. Entre las voces del deporte que han criticado el accionar de Jair Bolsonaro, se encuentra la del central argentino, oriundo de Mar del Plata y actual capitán del Botafogo.

En diálogo con el portal 0223 de Mar del Plata, Joel Carli expresó: "Cuesta creer que el presidente haga las cosas que hace. Por suerte los gobernadores no piensan de la misma forma, y tanto en San Pablo como en Río donde hay muchos contagios y muertes, sí intentan llevar la situación seriamente".

Para cerrar, el zaguero remarcó: "La verdad que todavía acá no se tomó conciencia de la gravedad de la situación. Hay mucha gente en la calle. Parte de la sociedad se lo toma en serio, y parte no. Brasil es muy grande, y esa gente que todavía no entendió que el problema es serio trae muchas complicaciones. La población es inmensa".