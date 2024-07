Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, ofreció una entrevista al programa Angel responde del canal de streaming Bondi Live, donde dio a conocer los motivos que llevarán al futbolista a retirarse de la selección argentina tras la final de la Copa América que se desarrollará este domingo contra Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

“No quiero hablar mucho porque no puedo, me hace muy mal. No me imagino a la selección sin Ángel, sinceramente. Y no porque sea Ángel. Pero, como dice él, se quiere ir por la puerta grande. Al principio le decía no podés dejar ahora que estás re bien, y que la gente te quiere. Ahora no dejes. Me dijo: ‘No, me quiero ir así, bien’. No quiero que me pase lo de la otra vez que me dejaron de convocar. Él también está grande y sabe que se vienen chicos en su lugar que lo hacen muy bien. Entonces, sabe decir hasta acá y tiene razón. Fue inteligente la decisión de decir: me voy bien”, relató Cardoso.

“Pienso que él nunca se va a querer ir, pero bueno, entonces digo no está tan mal que lo haga ahora. Al final tiene razón y se lo merece así. No se merece irse de otra manera. Se siente muchísimo la despedida. Estamos contando los partidos nosotros también. Decíamos, bueno quedan tres partidos, quedan dos y es horrible. Por ahí lo decimos, pero cuando llegue el momento de mirarlo desde la tribuna o desde la tele yo creo que va a caer ahí él. Pero igualmente está feliz, y si está feliz yo estoy bien”, agregó.

Cardoso también habló por primera vez sobre el futuro de Fideo y la sensible situación que se generó ante un posible retorno a Rosario Central. Durante los últimos meses, se había generado gran expectativa por la posibilidad de que regrese al Canalla tras su partida hace 17 años. Inclusive tuvo una despedida del Benfica de Portugal, su último club y donde es ídolo.

La esposa del jugador de 36 años aclaró que es un tema que todavía no se ha definido: “Ángel hizo una pausa en tomar decisiones porque quería enfocarse solo en la Copa América, fue muy fuerte todo lo que nos pasó y las ofertas obviamente empiezan a caer de todos lados otra vez. Parece que tiene 20, le llueven ofertas como a los 23...”.

Aunque cuando le plantearon que también estaba la oferta de Central en danza, se refirió por primera vez al tema de las graves amenazas que recibió la familia en distintos puntos de la ciudad: “Sí... También, pero es un tema a analizar que él sabe que yo voy a bancar lo que él decida. Es un tema muy delicado que en realidad nunca hablé porque están en el medio mis hijas. No es pavada, la gente sabe la mitad, pasaron cosas que no se saben. Es un tema heavy. Es muy delicado. Entonces lo que él decida él sabe que voy a estar, decida lo que decida voy a ir atrás de él como lo hice siempre. Pero no sabemos, por mis hijas te juro que no se habló nada. Hizo una pausa”.

El tema volvió a resurgir porque en los últimos días surgió desde Portugal la información que indicaba que Ángel había tomado la determinación de continuar jugando en el Benfica.

