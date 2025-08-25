En la continuidad del Abierto de los Estados Unidos, este lunes tres argentinos saltaron a la cancha.

Francisco Comesaña se recuperó tras ceder el primer set y terminó imponiéndose ante el estadounidense Alex Michelsen por 1-6, 6-3, 6-4, 6-4, asegurando su pase a la segunda ronda. El Tiburón mostró carácter y capacidad de recuperación tras un duro arranque de partido. Su próximo rival será el británico Cameron Norrie, quien avanzó luego del retiro de Sebastián Korda .

EL TIBURÓN COMESAÑA PISÓ FUERTE EN EL US OPEN

En contraste, Sebastián Báez tuvo un partido difícil y no pudo despegar nunca. El ex campeón del ATP de Córdoba sufrió frente al sudafricano Lloyd Harris y fue eliminado en sets corridos, cayendo 6-3, 7-5, 6-4 . No logró hallar su ritmo y dijo adiós al torneo sin poder quedarse con un set.

Federico Agustin Gomez vs. Jack Draper Highlights | 2025 US Open Round 1

Por último, el argentino Federico Agustín Gómez, proveniente de la qualy, protagonizó un duelo muy parejo ante el británico Jack Draper, pero terminó cediendo en cuatro parciales: 6-4, 7-5, 6-7(7), 6-2, quedándose también en la primera ronda .