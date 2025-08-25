En la continuidad del Abierto de los Estados Unidos, este lunes tres argentinos saltaron a la cancha.

Francisco Comesaña se recuperó tras ceder el primer set y terminó imponiéndose ante el estadounidense Alex Michelsen por 1-6, 6-3, 6-4, 6-4, asegurando su pase a la segunda ronda. El Tiburón mostró carácter y capacidad de recuperación tras un duro arranque de partido. Su próximo rival será el británico Cameron Norrie, quien avanzó luego del retiro de Sebastián Korda .

En contraste, Sebastián Báez tuvo un partido difícil y no pudo despegar nunca. El ex campeón del ATP de Córdoba sufrió frente al sudafricano Lloyd Harris y fue eliminado en sets corridos, cayendo 6-3, 7-5, 6-4 . No logró hallar su ritmo y dijo adiós al torneo sin poder quedarse con un set.

Por último, el argentino Federico Agustín Gómez, proveniente de la qualy, protagonizó un duelo muy parejo ante el británico Jack Draper, pero terminó cediendo en cuatro parciales: 6-4, 7-5, 6-7(7), 6-2, quedándose también en la primera ronda .